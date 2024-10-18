Тен Хаг прокомментировал слухи об увольнении

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу слухов об увольнении из клуба.

«Шум исходит от некоторых из вас, от прессы. От тех, кто создаёт истории, пишет сказки и публикует ложь. Конечно, мы недовольны тем положением, в котором находимся. Но внутри клуба всё тихо и спокойно. Мы придерживаемся плана и уверены, что добьёмся успеха», - сказал тен Хаг журналистам.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт в субботу, 19 октября, - против «Брентфорда».