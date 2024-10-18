Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг прокомментировал слухи об увольнении

18 Октября 2024 • 16:20 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
1 1.70 X 4.40 2 4.50
19.10 17:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу слухов об увольнении из клуба.

«Шум исходит от некоторых из вас, от прессы. От тех, кто создаёт истории, пишет сказки и публикует ложь. Конечно, мы недовольны тем положением, в котором находимся. Но внутри клуба всё тихо и спокойно. Мы придерживаемся плана и уверены, что добьёмся успеха», - сказал тен Хаг журналистам.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт в субботу, 19 октября, - против «Брентфорда».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

Новости по матчу

Сегодня, 18 Октября
16:24
Тен Хаг высказался о кадровой ситуации в «Манчестер Юнайтед»
15:08
Бесплатный прогноз и ставка на Манчестер Юнайтед — Брентфорд АПЛ — 19 октября 2024
13:45
Названы сроки восстановления хавбека «Манчестер Юнайтед» Майну
13:40
Ставка и прогноз на точный счёт матча Манчестер Юнайтед – Брентфорд чемпионата Англии — 19 октября 2024
03:40
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 35-40 млн евро за вингера
03:00
Ван де Бек высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» 2
02:36
Тен Хаг попробует переманить в «Манчестер Юнайтед» звезду «Барселоны», если сохранит работу
01:44
Тренер «Брентфорда» поделился мнением о тен Хаге перед матчем с «Манчестер Юнайтед»
00:28
Тренер «Брентфорда» поделился опасениями перед матчем с «Манчестер Юнайтед»
17 Октября
21:54
«Манчестер Юнайтед» потерял двух игроков 2
19:15
Фердинанд рассказал, как Роналду дразнили в «Манчестер Юнайтед»
18:24
Назван главный кандидат на пост наставника «Манчестер Юнайтед» 2
17:40
Погба отреагировал на ситуацию с Фергюсоном
03:39
Тен Хаг понимает, что может быть уволен в ближайшее время
03:16
Варан: «Мне не подходил проект «Манчестер Юнайтед»
02:07
В «Манчестер Юнайтед» нашли ещё одного возможного сменщика тен Хага 2
00:58
Названа дата возвращения Маласии, не игравшего за «Манчестер Юнайтед» полтора года
16 Октября
23:22
Дэвис выбрал между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» 1
22:12
Погба рассказал о трудных взаимоотношениях с Моуринью 1
21:50
Погба рассказал, как не хотел играть в «Манчестер Юнайтед»
21:14
Звёздный игрок «Баварии» стал приоритетной целью «Манчестер Юнайтед»
16:02
Тен Хага могут уволить через считанные дни
13:54
Погребняк: «Манчестер Юнайтед» превратился из большого клуба в цирк»
02:06
Будущее Эриксена в «Манчестер Юнайтед» остаётся неопределённым
00:05
«Манчестер Юнайтед» упустил двух игроков из-за неудачных результатов 1
15 Октября
22:55
Стало известно, за какую сумму «Манчестер Юнайтед» продаст Антони
22:46
Два игрока «Манчестер Юнайтед» решили стать тренерами 1
21:33
Кантона возмутился решением «Манчестер Юнайтед» по Фергюсону 1
12:23
Названо условие увольнения тен Хага из «Манчестер Юнайтед» 5
13 Октября
20:58
«Манчестер Юнайтед» готов продать Магуайра в январе – назван ценник 1
02:28
В «Манчестер Юнайтед» нашли неожиданного кандидата на замену тен Хагу
12 Октября
10:28
Эриксен летом может вернуться в бывший клуб
05:44
Бывший ассистент тен Хага высказался о нехватке амбиций у игроков «Манчестер Юнайтед»
00:29
Маккарти: «Тен Хаг невероятно трудолюбив, он не спит до 4 часов утра»
11 Октября
23:42
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед»: «Клуб не найдёт никого лучше тен Хага»
23:31
Тен Хаг узнал, когда его могут уволить из «Манчестер Юнайтед» 1
16:15
Эриксен высказался о своём будущем в «Манчестер Юнайтед» 1
12:16
Тухель заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед»
01:37
«Манчестер Юнайтед» может вернуть игрока, которого продал летом
01:17
Стало известно, почему в «Баварии» разочаровались в де Лигте 1
10 Октября
18:54
Мазрауи перенёс профилактическую процедуру на сердце
13:39
Ди Канио: «Я бы арестовал всех директоров «Манчестер Юнайтед» за продажу Мактоминая»
13:32
У Мазрауи диагностировали аритмию, игрок пропустит 2 месяца 1
04:29
Тен Хаг ещё не получил от «Манчестер Юнайтед» никаких гарантий
00:16
Названа главная задача тен Хага в «Манчестер Юнайтед» 2
09 Октября
07:06
Симоне Индзаги дал краткий ответ, когда ему предложили возглавить «Манчестер Юнайтед»
05:14
Бруну Фернандеш прокомментировал уход Иньесты
00:59
Стало известно, что не устраивает игроков «Манчестер Юнайтед» в методах тен Хага
00:20
Ван Бастен жёстко высказался о новичке «Манчестер Юнайтед»: «Мне хватило двух игр»
08 Октября
23:20
Шмейхель объяснил, почему не хочет увольнения тен Хага
22:09
В «Манчестер Юнайтед» отложили принятие решения по будущему тен Хага 1
07 Октября
02:16
Симоне Индзаги удивлён слухами о работе в «Манчестер Юнайтед» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРЕНТФОРД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Какие сборные уже практически точно не попадут на чемпионат мира через Лигу наций Назван главный фаворит чемпионата мира – 2026: Аргентина с Месси – вторая, Португалия с Роналду – восьмая Трансфер Холанна может установить мировой рекорд Месси назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» - это не Винисиус Месси побил рекорд Луиса Сауреса Тренер Аргентины назвал единственную просьбу к Месси Кроос назвал трёх игроков, заслуживающих «Золотой мяч» Кейн прокомментировал назначение Тухеля тренером сборной Англии Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Гвардиола ответил на предложение из России
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 У Мбаппе проблемы с алкоголем «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию
Спортивные новости
Российский тренер рассказал, как долго Синнер будет лидером в мужском туре Канарейкин назвал команду НХЛ, которая неприятно удивила его на старте нового сезона «Вашингтон» одержал волевую победу над «Далласом», Овечкин остался без очков Зрелище и девять голов: СКА в овертайме дожал ЦСКА в КХЛ «Металлург» сломил сопротивление минского «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
19.10.24 в 14:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Вест Хэм Вест Хэм
1.55 4.40 5.00
Видео
19.10.24 в 17:00
Ипсвич Ипсвич
Эвертон Эвертон
2.32 3.45 2.85
Видео
19.10.24 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Брайтон Брайтон
1.80 3.85 3.95
Видео
19.10.24 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Астон Вилла Астон Вилла
2.95 3.55 2.22
Видео
19.10.24 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брентфорд Брентфорд
1.52 4.40 5.40
Видео
19.10.24 в 17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Лестер Лестер
2.17 3.45 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Октября
16:40 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Вулверхэмптон» набрал меньше очков, чем заслуживает»
16:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал о состоянии де Брёйне и Аканджи
16:30 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу оценил назначение Тухеля в сборной Англии
16:24 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о кадровой ситуации в «Манчестер Юнайтед»
16:20 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг прокомментировал слухи об увольнении
16:00 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола упомянул Россию и Украину
15:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал назначение Тухеля в сборной Англии
15:39 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «Рис Джеймс вернулся в строй, но…»
15:29 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Частичка меня уходит из «Манчестер Сити»
15:07 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Уверен, что «Манчестер Сити» ищет мне замену»
14:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на вопрос о будущем
14:31 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ливерпуля» Слот оценил «Челси» перед очным матчем
13:53 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о состоянии Зинченко и ещё двух защитников
13:50 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил назначение Тухеля в сборную Англии
13:45 · Англия. Премьер-лига
Названы сроки восстановления хавбека «Манчестер Юнайтед» Майну
13:41 · Англия. Премьер-лига
Артета: Готов в будущем тренировать не только сборную Испании
13:35 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о критике после назначения Тухеля в сборную Англии
13:17 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ливерпуля» Слот заступился за ван Дейка
12:39 · Англия. Премьер-лига
«Удивлён»: Руни отреагировал на назначение Тухеля в сборной Англии 2
12:34 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший игрок АПЛ в XXI веке: Руни – третий, Роналду – девятый
11:56 · Англия. Премьер-лига
Мареска рассказал о беседе с Раньери после прихода в «Лестер» 1
10:57 · Англия. Премьер-лига
​Гюндоган: «Гвардиола - лучший тренер, он видит невероятные вещи»
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нацелилась на ещё одного полузащитника «Челси» 1
09:48 · Англия. Премьер-лига
​Пирс: «Иностранный тренер - ок, но не немецкий!»
08:28 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет подписать защитника из АПЛ
Все новости