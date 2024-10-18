Гвардиола упомянул Россию и Украину

После назначения Томаса Тухеля на пост тренера сборной Англии рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, должен ли Англию тренировать англичанин.

«Мы не решаем, где родиться. Это решают мама и папа, и через девять месяцев мы появляемся. Я не решал быть каталонцем, а вы не решали быть англичанами. Федерация выбрала иностранного тренера с отличной репутацией. Я бы поддержал этот выбор.

Если тренер побеждает, его будут хвалить. Если тренер проигрывает, его будут критиковать. Неважно, какая у него национальность. Я знаю, что каждый из нас гордится своей национальностью, но мир очень большой, и нужно быть открытыми.

Я приехал в Англию, чтобы учиться. Иногда кто-то считает, что он лучше других. Это происходит во всём мире – на Украине, в России, в Израиле, в некоторых частях Африки. Мне не нравится критика просто за то, что кто-то родился в другом месте», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.