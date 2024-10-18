Гвардиола прокомментировал назначение Тухеля в сборной Англии

На днях было объявлено о том, что с 2025 года главным тренером сборной Англии будет Томас Тухель. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Томас Тухель станет главным тренером сборной Англии. Я должен поздравить его и Футбольную ассоциацию Англии. Это большая работа. Я провёл в этой стране девять лет и хочу пожелать Тухелю всего самого-самого лучшего», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции.

Как известно, вскоре после чемпионата Европы пост главного тренера сборной Англии оставил Гарет Саутгейт. После этого «трёх львов» на временной основе возглавил Ли Карсли.