Мареска: «Рис Джеймс вернулся в строй, но…»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил хорошую новость – капитан команды Рис Джеймс вернулся в строй. Впрочем, полноценно использовать защитника во всех матчах тренер не сможет.

«Рис Джеймс доступен. Он работал с нами во время паузы на матчи сборных. Наконец-то он вернулся. Но тело Риса не позволяет ему играть, например, два раза в неделю. Мы будем двигаться постепенно. На сегодняшний день нам нужно использовать его раз в неделю», - сказал Мареска на пресс-конференции.

Ближайший матч Премьер-лиги Англии «Челси» проведёт в воскресенье, 20 октября, - против «Ливерпуля» на выезде.