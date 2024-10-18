Гвардиола: «Частичка меня уходит из «Манчестер Сити»

Недавно «Манчестер Сити» объявил об уходе Чики Бегиристайна с поста спортивного директора по завершению сезона 2024/2025. Комментарий на этот счёт дал рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Частичка меня уходит из клуба. Мой друг, архитектор, который создал одну из лучших команд в «Барселоне», а потом здесь. Его будет очень не хватать.

Чики сделал меня сбалансированным на этой работе. Когда мы проигрываем, меня переполняет энергия. В такие моменты я хотел всё разрушить, но Чики всегда говорил: «Остановись на мгновение».

Клуб будет двигаться дальше без Чики. Мы многого добились. Меня бы уволили, если бы результаты были плохими. Неважно, кто ты и откуда – если нет побед, люди просят тебя уволить. Но если ты добиваешься успеха, люди тебя поддерживают», - сказал Гвардиола журналистам.