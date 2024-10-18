Гвардиола: «Уверен, что «Манчестер Сити» ищет мне замену»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу своего будущего. По словам испанского специалиста, клуб не обозначал для него срок принятия решения. Действующий контракт Гвардиолы рассчитан до середины 2025 года.

«Клуб не говорил мне, когда хочет получить моё решение. Но я почти уверен, что «Манчестер Сити» ищет мне замену на случай ухода. Рано или поздно это произойдёт, и клубу нужно быть готовым. Это не должно быть сюрпризом.

Я хочу быть уверен, что для клуба всё будет как можно лучше. Я не буду откладывать каких-то действий, если посчитаю, что для «Манчестер Сити» это будет проблемой. Если клуб спросит моё мнение по поводу преемника, я выскажу его. Но это будет не моё решение», - сказал Гвардиола журналистам.