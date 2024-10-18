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Гвардиола ответил на вопрос о будущем

18 Октября 2024 • 14:57 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.90 2 1.33
20.10 16:00

Действующий контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2025 года и, как следствие, будущее испанского тренера остаётся обсуждаемым. На пятничной пресс-конференции Гвардиола в очередной раз ответил на вопрос о своей ситуации.

«Моё будущее? Я должен решить. Я ещё не принял решение. Когда приму, то сообщу вам. Сейчас новостей нет, и мне нечего добавить. Я думаю только о предстоящем матче против «Вулверхэмптона». Хочу ли я в будущем поработать со сборной? Да», - сказал Гвардиола журналистам.

Матч между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити» пройдёт в воскресенье, 20 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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