Тренер «Ливерпуля» Слот оценил «Челси» перед очным матчем

Рулевой «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос, станет ли воскресный матч против «Челси» главным вызовом для команды в прошедшей части сезона Премьер-лиги.

«Если посмотреть на турнирную таблицу, то, думаю, да. «Манчестер Юнайтед» ранее был лучшим клубом в Англии. Они потратили много денег, чтобы снова сделать команду лучше. То же самое делает «Челси». Они играют действительно хорошо, посмотрите на их положение. Они могут стать для нас самым сложным соперником. Но дело не всегда в турнирной таблице. Иногда всё сводится к форме команды в конкретный день, в их плане на игру. Можно вспомнить, что у нас были проблемы в игре с «Вулверхэмптоном», - сказал Слот журналистам.

Матч между «Ливерпуль» и «Челси» пройдёт в воскресенье, 20 октября.