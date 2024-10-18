Артета высказался о состоянии Зинченко и ещё двух защитников

В преддверии матча Премьер-лиги против «Борнмута» главный тренер «Арсенала» Микель Артета пообщался с журналистами. Испанский специалист ответил на вопрос о состоянии трёх защитников – Александра Зинченко, Юррьена Тимбера и Бена Уайта.

«Все три игрока довольно близки к возвращению. Сегодня нам нужно будет посмотреть на их состояние. У нас были проблемы с показателями, особенно на правом фланге. Надеюсь, что сегодня мы получим позитивные новости», - сказал Артета.

Матч между «Борнмутом» и «Арсеналом» стартует 19 октября в 19:30 по московскому времени. На текущий момент «канониры» занимают в турнирной таблице Премьер-лиги третье место.