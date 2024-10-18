Артета оценил назначение Тухеля в сборную Англии

Наставник «Арсенала» Микель Артета оценил назначение Томаса Тухеля на пост тренера сборной Англии. Немецкий тренер начнёт работу с «тремя львами» в начале 2025 года, о чём было объявлено на днях.

«Наши футболисты в сборной Англии смогут многому научиться. По моему мнению, Тухель входит в число лучших тренеров в мире. Его опыт, и то, как устроены его команды, - это что-то захватывающее. Я поговорил с несколькими сборниками по поводу Тухеля, и на их лицах сразу появились улыбки. Это хороший знак», - сказал Артета на пресс-конференции.

Добавим, что «Арсенал» в субботу проведёт матч Премьер-лиги против «Борнмута».