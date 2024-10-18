Названы сроки восстановления хавбека «Манчестер Юнайтед» Майну

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну угодил в лазарет с травмой подколенного сухожилия. Как сообщает The Times, 19-летний футболист пропустит приблизительно месяц. Скорее всего, Майну не поможет «красным дьяволам» в семи ближайших матчах.

В сезоне 2024/2025 Кобби Майну провёл девять матчей. В них молодой полузащитник не отмечался результативными действиями.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается лишь на 14-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт в субботу, 19 октября, - против «Брентфорда» на своём поле.