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Артета: Готов в будущем тренировать не только сборную Испании

18 Октября 2024 • 13:41 Комментировать
Борнмут
...
Арсенал
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19.10 19:30

Рулевой «Арсенала» Микель Артета высказался на тему возможности поработать с национальной сборной в будущем.

«Хотел ли бы я тренировать только сборную Испании? Нет. Я могу вам сказать, что сейчас у меня такое чувство, как будто я дома. Я здесь уже 22 года, и я чувствую, что меня здесь уважают и приветствуют. Англичане могут гордиться тем, как тренеры из других стран относятся к местному футболу», - сказал Артета журналистам.

В субботу, 19 октября, «Арсенал» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Борнмута». На текущий момент команда Артеты располагается на третьей позиции в турнирной таблице.

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Арсенал Лондон Сборная Испании Микель Артета ещё теги

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