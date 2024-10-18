Артета: Готов в будущем тренировать не только сборную Испании

Рулевой «Арсенала» Микель Артета высказался на тему возможности поработать с национальной сборной в будущем.

«Хотел ли бы я тренировать только сборную Испании? Нет. Я могу вам сказать, что сейчас у меня такое чувство, как будто я дома. Я здесь уже 22 года, и я чувствую, что меня здесь уважают и приветствуют. Англичане могут гордиться тем, как тренеры из других стран относятся к местному футболу», - сказал Артета журналистам.

В субботу, 19 октября, «Арсенал» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Борнмута». На текущий момент команда Артеты располагается на третьей позиции в турнирной таблице.