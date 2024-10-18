Артета высказался о критике после назначения Тухеля в сборную Англии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о выборе Томаса Тухеля в качестве нового рулевого сборной Англии. Немец приступит к обязанностям с начала 2025 года. В Англии далеко не все фанаты позитивно оценили выбор в пользу иностранца.

«Я понимаю мнения и чувства, но это ответственность Футбольной ассоциации – выбирать только английского тренера или нет. Понимаю, что некоторым людям может быть грустно из-за выбора тренера не из Англии, и история показывает, насколько это может быть важно. Но многие тренеры сделали бы всё, чтобы возглавить сборную Англии, и этим можно гордиться. Это связано с отношением к этой стране. Насколько мы любим эту страсть и уважаем историю английского футбола», - сказал Артета на пресс-конференции.