Тренер «Ливерпуля» Слот заступился за ван Дейка

«Ван Дейк очень важен для команды. Он отлично действует в защите и приносит пользу в нападении. Также Виргил играет важную роль во время тренировочного процесса. Это настоящий лидер команды. Но в Нидерландах любят критиковать игроков, они всегда найдут причину», - передает слова главного тренера Sky Sports.