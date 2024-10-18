Тренер «Ливерпуля» Слот заступился за ван Дейка

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот ответил на критику в сторону центрального защитника команды Виргила ван Дейка.
«Ван Дейк очень важен для команды. Он отлично действует в защите и приносит пользу в нападении. Также Виргил играет важную роль во время тренировочного процесса. Это настоящий лидер команды. Но в Нидерландах любят критиковать игроков, они всегда найдут причину», - передает слова главного тренера Sky Sports.
33-летний защитник выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025-го. Рыночная стоимость нидерландца оценивается в 30 миллионов евро.
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