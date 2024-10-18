Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Удивлён»: Руни отреагировал на назначение Тухеля в сборной Англии

18 Октября 2024 • 12:39 Комментировать (1)

Томас Тухель был назначен на пост главного тренера сборной Англии. К своим обязанностям немецкий специалист приступит в начале 2025 года. Комментарий на этот счёт дал бывший игрок «трёх львов» Уэйн Руни.

«Я удивлён. Тухель – очень хороший тренер, но я удивлён, что Футбольная ассоциация наняла его. Желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что у него всё получится. То, что Футбольная ассоциация построила за последние 10-15 лет, является отличной платформой для молодых тренеров, поэтому я удивлён, что они выбрали не кого-то их своих специалистов», - цитирует Руни портал Goal.

Сейчас со сборной Англии на временной основе работает Ли Карсли.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Сборная Англии Томас Тухель ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Отец Иппатий
18 Октября 2024 в 12:48
После трусливого Гаррета Южные Ворота - подойдет любой из топов. Ну может кроме Маура... Но он уже не в топе как мне кажется.
Ответить
Назван главный фаворит чемпионата мира – 2026: Аргентина с Месси – вторая, Португалия с Роналду – восьмая Какие сборные уже практически точно не попадут на чемпионат мира через Лигу наций Месси может выиграть приз, которого у него ещё нет, в отличие от Роналду Трансфер Холанна может установить мировой рекорд Месси побил рекорд Луиса Сауреса Месси назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» - это не Винисиус Тренер Аргентины назвал единственную просьбу к Месси «Барселона» договорилась с Ямалем Кейн прокомментировал назначение Тухеля тренером сборной Англии Кроос назвал трёх игроков, заслуживающих «Золотой мяч»
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави У Мбаппе проблемы с алкоголем Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию
Спортивные новости
Российский тренер рассказал, как долго Синнер будет лидером в мужском туре Канарейкин назвал команду НХЛ, которая неприятно удивила его на старте нового сезона «Вашингтон» одержал волевую победу над «Далласом», Овечкин остался без очков Зрелище и девять голов: СКА в овертайме дожал ЦСКА в КХЛ «Металлург» сломил сопротивление минского «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Октября
12:39 · Англия. Премьер-лига
«Удивлён»: Руни отреагировал на назначение Тухеля в сборной Англии 1
12:34 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший игрок АПЛ в XXI веке: Руни – третий, Роналду – девятый
11:56 · Англия. Премьер-лига
Мареска рассказал о беседе с Раньери после прихода в «Лестер» 1
10:57 · Англия. Премьер-лига
​Гюндоган: «Гвардиола - лучший тренер, он видит невероятные вещи»
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нацелилась на ещё одного полузащитника «Челси» 1
09:48 · Англия. Премьер-лига
​Пирс: «Иностранный тренер - ок, но не немецкий!»
08:28 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет подписать защитника из АПЛ
07:49 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл нового полузащитника - названо имя
07:15 · Англия. Премьер-лига
Бекхэм дал оценку карьере Криштиану Роналду 2
04:11 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Сити» Нунес оценил шансы команды на победу в Лиге чемпионов
03:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 35-40 млн евро за вингера слухи
03:19 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Брайтона» объяснил, почему Тухель подходит сборной Англии
03:00 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» 2
02:36 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг попробует переманить в «Манчестер Юнайтед» звезду «Барселоны», если сохранит работу слухи
02:15 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может подписать полузащитника «Челси» в январе слухи
02:08 · Англия. Премьер-лига
Уокер оценил назначение Тухеля тренером сборной Англии
01:44 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Брентфорда» поделился мнением о тен Хаге перед матчем с «Манчестер Юнайтед»
00:57 · Англия. Премьер-лига
Лапорта дерзко высказался о переходе Гиу из «Барселоны» в «Челси»
00:39 · Англия. Премьер-лига
Бекхэм назвал современного игрока, похожего на себя
00:28 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Брентфорда» поделился опасениями перед матчем с «Манчестер Юнайтед»
00:05 · Англия. Премьер-лига
В Португалии уверены, что Виана приведёт в «Манчестер Сити» нового тренера
17 Октября
23:24 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ливерпуля» назвал отличие Слота от Клоппа
22:27 · Англия. Премьер-лига
Уилшер покинет «Арсенал» и займёт должность в другом английском клубе
21:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» потерял двух игроков 2
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» добился прогресса в переговорах с Трентом
Все новости