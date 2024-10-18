«Удивлён»: Руни отреагировал на назначение Тухеля в сборной Англии

Томас Тухель был назначен на пост главного тренера сборной Англии. К своим обязанностям немецкий специалист приступит в начале 2025 года. Комментарий на этот счёт дал бывший игрок «трёх львов» Уэйн Руни.

«Я удивлён. Тухель – очень хороший тренер, но я удивлён, что Футбольная ассоциация наняла его. Желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что у него всё получится. То, что Футбольная ассоциация построила за последние 10-15 лет, является отличной платформой для молодых тренеров, поэтому я удивлён, что они выбрали не кого-то их своих специалистов», - цитирует Руни портал Goal.

Сейчас со сборной Англии на временной основе работает Ли Карсли.