Назван лучший игрок АПЛ в XXI веке: Руни – третий, Роналду – девятый

Специалисты портала Goal составили рейтинг лучших футболистов Английской премьер-лиги в XXI веке. На первой позиции расположился бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри, который в своё время помог команде стать чемпионом АПЛ без единого поражения.

На второй строчке оказался экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз, а тройку замкнул ещё один бывший «красных дьявол» Уэйн Руни.

В топ-10 также входят Кевин де Брёйне, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Мохамед Салах, Патрик Виейра, Криштиану Роналду и Давид Сильва.

На текущий момент первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Ливерпуль».