Мареска рассказал о беседе с Раньери после прихода в «Лестер»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска вспомнил о разговоре с Клаудио Раньери после своего назначения в «Лестер».

«Я позвонил Клаудио Раньери сразу после того, как присоединился к «Лестеру». Он сказал, чтобы я не забывал, что «Лестер» уволил его после победы в Премьер-лиге в сезоне 2015/2016. Я всегда следую его рекомендациям. Когда речь идёт о таких тренерах, даже из обычной беседы можно многое извлечь», - сказал Мареска итальянскому Sky.

На текущий момент «Челси» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. В семи турах команда Марески набрала 14 очков (четыре победы, две ничьи, одно поражение).