​Гюндоган: «Гвардиола - лучший тренер, он видит невероятные вещи»

Вернувшийся в «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган нахваливает Хосепа Гвардиолу, которого считает лучшим тренером в мире. Немецкий полузащитник пояснил, почему придерживается такого мнения.

- Было очень приятно и достаточно легко снова пристроиться в команду. Большую часть игроков я и так хорошо знаю. Мне нравится энергетика «Манчестер Сити», многих мне реально не хватало. Я словно вернулся домой, и всё произошло очень быстро. Главное преимущество Гвардиолы? Он меняет подход каждый сезон, чтобы соперники не смогли прочитать его планы. Также он невероятно внимателен к деталям, видит то, что не видят другие, - цитирует слова Гюндогана pianetamilan.it.