«Барселона» нацелилась на ещё одного полузащитника «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Ромео Лавия может в зимнее трансферное окно сменить клубную прописку. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

По данным источника, в переходе 20-летнего бельгийца заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» предпримут попытку подписать игрока в январе. Рыночная стоимость Лавии оценивается в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ромео редко попадает в состав «пенсионеров». Полузащитник принял участие всего в двух матчах Премьер-лиги. Действующее трудовое соглашение футболиста с «Челси» рассчитано до 2030 года.

«Барселона» может подписать полузащитника «Челси» в январе