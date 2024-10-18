​Пирс: «Иностранный тренер - ок, но не немецкий!»

Бывший футболист английской сборной Стюарт Пирс прокомментировал назначение Томаса Тухеля на должность главного тренера национальной команды.

Он сомневается в том, что следовало приглашать наставника из Германии - страны, традиционно в плохих отношениях с англичанами, в том числе и на футбольном уровне. Возможно, Пирс до сих пор не может простить немцам неудачи в полуфинале чемпионата мира 1990 года, когда он не забил послематчевый пенальти.

- Я не против иностранных тренеров, но немец?! Это смешно. У Тухеля отличный послужной список, но тренер сборной - это не только о победах на поле, - цитирует слова Пирса derbyderbyderby.it.