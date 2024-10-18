Моуринью хочет подписать защитника из АПЛ

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Серхио Регилон имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Турции. Об этом рапортуют журналисты AS.

Согласно сведениям источника, заполучить игрока хочет стамбульский «Фенербахче». Наставник команды Жозе Моуринью лично заинтересован в трансфере испанского игрока. Трудовое соглашение 27-летнего латераля рассчитано до середины 2025 года, а его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Регилон принял участие в 25 встречах. Защитник сделал четыре результативных паса, получил семь желтых карточек и один раз был удален с поля.