«Арсенал» нашёл нового полузащитника - названо имя

Полузащитник «Атланты» Шарль де Кетеларе может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Caught Offside.

Согласно сведениям источника, в подписании бельгийского футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». Главный тренер «канониров» Микель Артета является поклонником таланта де Кетеларе. Кроме лондонцев, в подписании Шарля заинтересованы еще несколько клубов АПЛ.

Трансферная стоимость бельгийца оценивается в 34 миллиона евро. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2027 года. В этом сезоне Шарль сыграл десять матчей, забил гол и отдал ассист.