Бекхэм дал оценку карьере Криштиану Роналду

«У Роналду была блестящая карьера в каждом клубе, за который он выступал. Он везде оставил свое наследие. Криштиану показал отличные выступления в «Юнайтед», «Реале» и сборной Португалии. Это потрясающая карьера», - высказался Дэвид в подкасте Рио Фердинанда.