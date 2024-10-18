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Бекхэм дал оценку карьере Криштиану Роналду

18 Октября 2024 • 07:15 Комментировать (2)

Известный в прошлом полузащитник «МЮ» и «Реала» Дэвид Бекхэм поделился мнением о карьере португальского форварда Криштиану Роналду.

«У Роналду была блестящая карьера в каждом клубе, за который он выступал. Он везде оставил свое наследие. Криштиану показал отличные выступления в «Юнайтед», «Реале» и сборной Португалии. Это потрясающая карьера», - высказался Дэвид в подкасте Рио Фердинанда.

Напомним, что с января 2023 года Роналду защищает цвета саудовского «Аль-Насра». В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 39-летний нападающий провел шесть матчей, забил пять мячей и отдал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Отец Иппатий
18 Октября 2024 в 08:21
... и все благодаря тому, что мой номер сп..л
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Misha_football
18 Октября 2024 в 07:36
и в Юве тоже оставил наследие с размером несколько десятка миллионов из-за которого судится с клубом до сих пор)))...
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