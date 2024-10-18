Игрок «Манчестер Сити» Нунес оценил шансы команды на победу в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Матеус Нунес верит в успех своей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Горожане» стали победителями позапрошлого розыгрыша самого престижного еврокубка, а в прошлой кампании уступили мадридскому «Реалу» на стадии 1/4 финала.

«Я хочу выиграть Лигу чемпионов – это моя самая заветная мечта. «Манчестер Сити» всегда претендует на все трофеи, клуб уже добился победы в Лиге чемпионов в прошлом году, и в этот раз, конечно, мы снова будем бороться за кубок. Я нахожусь в самом подходящем месте для этого», – передаёт City Xtra комментарии Нунеса.

В нынешней Лиге чемпионов коллектив Хосепа Гвардиолы стартовал с ничьей в матче с «Интером» (0:0) и победы над «Слованом» (4:0). 23 октября «Сити» сыграет в родных стенах против пражской «Спарты».