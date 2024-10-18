Футболист «Бенфики» Керем Актюркоглу может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

25-летний вингер впечатляюще начал свой дебютный сезон в Португалии, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами в пяти матчах за «Бенфику». Интерес к турку проявляет «Манчестер Юнайтед», о чём ранее уже сообщали различные источники. По данным Sports Digitale, руководство «красных дьяволов» готово выделить на трансфер игрока порядка 35-40 млн евро.

Керем Актюркоглу перебрался в «Бенфику» в начале сентября из «Галатасарая». Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость нового лидера атаки «орлов» в 18 млн евро.