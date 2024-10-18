Тренер «Брайтона» объяснил, почему Тухель подходит сборной Англии

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер рассказал, что думает о назначении Томаса Тухеля в сборную Англии.

Бывший рулевой «Баварии», «Челси», «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» начнёт работу во главе «трёх львов» с января нового года. Контракт специалиста действует до конца чемпионата мира – 2026.

«Очень интересный выбор. Тухель работал на самом высоком уровне и уже доказал свою тактическую гибкость, способность быстро развивать игроков. Его умение организовывать команду и добиваться успеха в короткие сроки может стать настоящей находкой для Англии. Будет интересно посмотреть, как философия Томаса сработает в сборной. Я очень уважаю его и желаю всего наилучшего», – сказал в интервью Sky Sport Хюрцелер.