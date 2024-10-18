Ван де Бек высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Жироны» Донни ван де Бек прокомментировал текущую ситуацию в «Манчестер Юнайтед».

27-летний футболист так и не смог раскрыться в составе «красных дьяволов», поэтому в июле был продан в «Жирону». Высказываясь в интервью о «Манчестер Юнайтед», нидерландец прокомментировал нынешние проблемы манкунианцев.

«Я был там, поэтому знаю, что игрокам приходится нелегко. У «Манчестер Юнайтед» по-прежнему очень хорошая команда. Трудно видеть клуб в таком положении. Я знаю, они способны исправить ситуацию, но это непросто. Надеюсь, всё наладится», – поведал в беседе с The Athletic ван де Бек.