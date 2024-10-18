Тен Хаг попробует переманить в «Манчестер Юнайтед» звезду «Барселоны», если сохранит работу

Эрик тен Хаг всё ещё мечтает воссоединиться с Френки де Йонгом в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» не первый год считаются главными претендентами на нидерландца, но заключить сделку не удаётся – игрок не горит желанием уходить из «Барселоны». По информации журналиста Хорди Хиля, наставник манкунианцев по-прежнему надеется провернуть трансфер де Йонга, несмотря на прежние отказы. Переход может состояться уже в январе, если к тому времени рулевой не будет уволен.

Френки де Йонг знаком с Эриком тен Хагом по совместной работе в амстердамском «Аяксе». Стоимость 27-летнего хавбека на портале Transfermarkt – 60 млн евро.