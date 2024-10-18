Футболист лондонского «Челси» Карни Чуквуэмека интересен «Барселоне».

20-летний полузащитник не проходит в состав «синих», поэтому, вероятно, сменит клубную прописку уже зимой. По сообщениям журналиста Экрема Конура, в «Барселоне» уже изучают возможность подписания англичанина в январское трансферное окно. На игрока также претендует итальянский «Милан».

Интерес к Карни Чуквуэмеке приписывался «Барселоне» ещё летом, но до конкретики тогда не дошло. Стоимость хавбека, всего однажды сыгравшего за «Челси» в текущем сезоне, оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро. Контракт молодого футболиста рассчитан до середины 2028 года.