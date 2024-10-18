Уокер оценил назначение Тухеля тренером сборной Англии

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер поделился мнением о назначении Томаса Тухеля на должность главного тренера сборной Англии.

Немецкий специалист заключил договор, рассчитанный до конца чемпионата мира – 2026. Экс-рулевой «Баварии» приступит к работе в январе 2025 года.

«Я понимаю английскую общественность, которая считает, что тренером сборной Англии должен быть англичанин. Но для меня важны результаты.

Тухель доказал, что способен руководить звёздами, которые выступали у него в «ПСЖ» и «Челси». Он выиграл финал Лиги чемпионов у «Манчестер Сити» – это прочно засело у меня в голове. Отличное назначение. Будет ещё лучше, если при нём я буду играть», – сказал в интервью BBC Уокер.