Тренер «Брентфорда» поделился мнением о тен Хаге перед матчем с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал положение Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Субботний матч Премьер-лиги против «пчёл» может решить судьбу нидерландского наставника «красных дьяволов» – в случае поражения он серьёзно рискует потерять работу.

«Несомненно, тен Хаг – хороший тренер. Он выиграл два трофея за два сезона. Но я знаю, как это бывает: если команда выигрывает, тренера считают фантастическим, если проигрывает – ничтожеством. Хотя правда может быть где-то посередине.

Невероятно, сколько внимания приковано к тен Хагу. Я понимаю, каково быть в такой ситуации. Думаю, его слишком сильно критикуют», – цитирует UtdDistrict Франка.