Лапорта дерзко высказался о переходе Гиу из «Барселоны» в «Челси»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос об уходе нападающего Марка Гиу в «Челси».

Лондонский клуб воспользовался пунктом отступных, прописанном в контракте 18-летнего футболиста с «сине-гранатовыми», и переманил перспективного испанца всего за 6 млн евро. Трансфер состоялся перед началом текущего сезона.

«Послушайте, для любого игрока, желающего покинуть «Барселону», двери всегда открыты. Нет других мест, подобных «Барсе», и со временем они это поймут», – приводит BarcaTimes заявление Лапорты.

Марк Гиу провёл пять матчей за «Челси», но пока не отметился результативными действиями.