Бекхэм назвал современного игрока, похожего на себя

Знаменитый экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм рассказал, чья манера игры напоминает ему самого себя.

Нынешний владелец американского «Интер Майами» выделил своего соотечественника Трента Александера-Арнольда, выступающего за «Ливерпуль».

«Если бы мне нужно было выбрать одного игрока, похожего на меня манерой подач и пасов, то я бы назвал Трента», – цитирует The Anfield Buzz Бекхэма, наиболее известного по игре за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

Трент Александер-Арнольд отметился забитым мячом в недавнем поединке сборной Англии против Финляндии в рамках Лиги наций (3:1).