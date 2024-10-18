Тренер «Брентфорда» поделился опасениями перед матчем с «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Брентфорда» Томас Франк рассказал, чего ждёт от матча против «Манчестер Юнайтед».

Поединок восьмого тура Премьер-лиги состоится на «Олд Траффорд» в субботу. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Красные дьяволы» подходят к игре не в лучшей форме, и главный тренер команды Эрик тен Хаг, по слухам, будет уволен в случае неудачи. Впрочем, Франк призывает не уделять много внимания предматчевым раскладам.

«Я слишком часто сталкивался с этим в своей карьере: команда, проигравшая три матча подряд, проводит великолепную игру с нами. Или, напротив, нам противостоит соперник, выигравший пять поединков кряду, но мы его побеждаем», – приводит UtdDistrict слова рулевого «пчёл», к слову, считающегося главным кандидатом на замену тен Хагу.