В Португалии уверены, что Виана приведёт в «Манчестер Сити» нового тренера

В «Манчестер Сити» в скором времени сменится спортивный директор. Ожидается, что место уходящего по окончании сезона Чики Бегиристайна займёт Угу Виана, работающий в лиссабонском «Спортинге».

Как сообщает Mail Sport со ссылкой на источники из Португалии, если португальский функционер займёт должность спортдира «горожан», в том же направлении практически точно проследует и нынешний главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим. Предполагается, что назначение 39-летнего соотечественника на пост рулевого команды будет одним из основных требований Вианы.

Контракт действующего наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы истекает летом 2025 года.