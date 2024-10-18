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В Португалии уверены, что Виана приведёт в «Манчестер Сити» нового тренера

18 Октября 2024 • 00:05 Комментировать
Портимоненсе
...
Спортинг Л
Через 21 ч. 2 мин.

В «Манчестер Сити» в скором времени сменится спортивный директор. Ожидается, что место уходящего по окончании сезона Чики Бегиристайна займёт Угу Виана, работающий в лиссабонском «Спортинге».

Как сообщает Mail Sport со ссылкой на источники из Португалии, если португальский функционер займёт должность спортдира «горожан», в том же направлении практически точно проследует и нынешний главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим. Предполагается, что назначение 39-летнего соотечественника на пост рулевого команды будет одним из основных требований Вианы.

Контракт действующего наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы истекает летом 2025 года.

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