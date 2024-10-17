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Игрок «Ливерпуля» назвал отличие Слота от Клоппа

17 Октября 2024 • 23:24 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
20.10 18:30

Правый защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли объяснил разницу в подходах Арне Слота и Юргена Клоппа.

Нидерландец занял должность рулевого «красных» летом нынешнего года, сменив немца, руководившего командой на протяжении восьми с половиной лет.

«При Слоте «Ливерпуль» действует более структурированно в фазе начала атаки и в середине поля. Под руководством Юргена временами было больше хаоса – он хотел, чтобы мы действовали именно так, и в этом, как показывают результаты, не было ничего плохого», – передают английские СМИ слова 21-летнего Брэдли.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги после семи туров с 18 набранными очками.

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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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