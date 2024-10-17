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Уилшер покинет «Арсенал» и займёт должность в другом английском клубе

17 Октября 2024 • 22:27 Комментировать
Сток Сити
...
Норвич
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19.10 17:00

Джек Уилшер близок к получению новой тренерской работы.

Известный экс-полузащитник с 2022 года занимает пост рулевого юношеской команды «Арсенала», но уже в скором времени пополнит тренерский штаб первой команды «Норвича». По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны вот-вот заключат договор и подтвердят сделку официально. Руководство «канониров» готово отпустить 32-летнего начинающего специалиста.

В настоящий момент «канарейки» занимают седьмую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа, имея на своём счету 15 набранных очков после девяти туров. Главный тренер команды – 35-летний датчанин Йоханнес Торуп.

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Евро-Футбол.Ру,
Норвич Арсенал Лондон Джек Уилшер ещё теги

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