«Манчестер Юнайтед» потерял двух игроков

Сразу два футболиста «Манчестер Юнайтед» не помогут команде в предстоящих матчах. Об этом сообщает журналист Крис Уилер.

По данным источника, защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр и хавбек команды Кобби Майну выбыли на несколько недель из-за мышечных повреждений.

После семи сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев пополнить свой баланс на восемь баллов.

В ближайшем туре «красные дьяволы» примут на своем поле «Брентфорд» в рамках восьмого тура АПЛ. Старт поединка запланирован на 17:00 по московскому времени.