«Ливерпуль» добился прогресса в переговорах с Трентом

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд обсуждает с клубом новый контракт.

Если верить распространившейся в испанской прессе информации, 26-летний игрок уже договорился о переходе в мадридский «Реал» на правах свободного агента. Как сообщает Дэйв Окоп, ситуация обстоит иначе: «Ливерпуль» ведёт переговоры с Трентом о новом контракте, и за последнее время сторонам удалось достичь прогресса в обсуждениях. Руководство «красных» ожидает, что звёздный воспитанник клуба подпишет новое долгосрочное соглашение.

Помимо «Реала», об интересе которого известно уже давно, в числе претендентов на Александера-Арнольда фигурирует и «Барселона».