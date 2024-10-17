Эдерсон: «Думаю, у «Манчестер Сити» уже есть тренер, который заменит Гвардиолу»

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес высказался о будущем клуба после эпохи Хосепа Гвардиолы.

Следующим летом у испанского тренера истекает контракт с «горожанами», который, возможно, не будет продлен.

— Я думаю, что у «Манчестер Сити» уже есть на примете тренер, который должен будет заменить Гвардиолу. Клуб постарается двигаться в том же направлении, что и при Гвардиоле. Конечно, его уход станет большой потерей, но мы говорим о лучшем клубе в мире, и я вижу, что «Манчестер Сити» хорошо готов к новой эпохе, — приводит слова Эдерсона ESPN Brasil.

Напомним, Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года. На данный момент команда идет на втором месте в АПЛ, набрав 17 очков в семи турах.