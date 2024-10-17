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Гюндоган — о переходе в «Манчестер Сити»: Я вернулся домой

17 Октября 2024 • 19:21 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
20.10 16:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о возвращении в клуб.

Напомним, прошлый сезон немецкий хавбек провел в «Барселоне».

— Я наслаждаюсь энергией, которую получаю от общения с товарищами по команде. Я скучал по многим людям в прошлом году, поэтому возвращение ощущается для меня как возвращение домой, — приводит слова Гюндогана  City Xtra.

33-летний футболист выступал за «Манчестер Сити» с 2016 по 2023 год, после чего провел один сезон в «Барселоне» и вернулся в Англию.

В текущем сезоне Гюндоган появился на поле в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган

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