Гюндоган — о переходе в «Манчестер Сити»: Я вернулся домой

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о возвращении в клуб.

Напомним, прошлый сезон немецкий хавбек провел в «Барселоне».

— Я наслаждаюсь энергией, которую получаю от общения с товарищами по команде. Я скучал по многим людям в прошлом году, поэтому возвращение ощущается для меня как возвращение домой, — приводит слова Гюндогана City Xtra.

33-летний футболист выступал за «Манчестер Сити» с 2016 по 2023 год, после чего провел один сезон в «Барселоне» и вернулся в Англию.

В текущем сезоне Гюндоган появился на поле в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом.