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Фердинанд рассказал, как Роналду дразнили в «Манчестер Юнайтед»

17 Октября 2024 • 19:15 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
1 1.70 X 4.40 2 4.50
19.10 17:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» вспомнил, как в своё время в команде дразнили нападающего Криштиану Роналду. Португалец впервые оказался в стане «красных дьяволов» в 2003 году. Роналду сразу дали культовый седьмой номер на футболке.

«Мы доставали Роналду из-за футболки с номером 7. Очевидно, он знал, какая история стоит за этой футболкой. Мы говорили ему: «Настоящий номер 7 – это Бекхэм». Когда у Роналду были плохие времена, он выходил из себя», - сказал Фердинанд в подкасте Rio Presents.

В настоящий момент 39-летний Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

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