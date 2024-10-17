Фердинанд рассказал, как Роналду дразнили в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» вспомнил, как в своё время в команде дразнили нападающего Криштиану Роналду. Португалец впервые оказался в стане «красных дьяволов» в 2003 году. Роналду сразу дали культовый седьмой номер на футболке.

«Мы доставали Роналду из-за футболки с номером 7. Очевидно, он знал, какая история стоит за этой футболкой. Мы говорили ему: «Настоящий номер 7 – это Бекхэм». Когда у Роналду были плохие времена, он выходил из себя», - сказал Фердинанд в подкасте Rio Presents.

В настоящий момент 39-летний Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».