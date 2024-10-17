Назван главный кандидат на пост наставника «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, кто является главным претендентом на пост рулевого «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает Daily Mail, сменить Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» может действующий рулевой «Брентфорда» Томас Франк.

Сообщается, что Франк готов работать в том проекте, который хотят построить боссы «красных дьяволов». При этом у руководства клуба есть опасения, что 51-летний датчанин никогда не работал в топ-клубах.

По итогам семи сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в копилке восемь баллов. «Брентфорд» идет на 11-й позиции, сумев заработать десять очков.