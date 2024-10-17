«Манчестер Сити» может заменить Гвардиолу тренером из Бундеслиги

Не исключено, что Хосеп Гвардиола в 2025 году покинет тренерский мостик в «Манчестер Сити». Пока что испанский специалист не принял итогового решения по будущему, а его действующий контракт на «Этихад Стэдиум» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Между тем, на страницах издания The Athletic вышел широкий материал о «Манчестер Сити». В нём говорится о том, что «горожане» рассматривают кандидатуру Хаби Алонсо. В настоящий момент испанец тренирует леверкузенский «Байер» в Бундеслиге.

Добавим, что Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» уже девятый сезон – испанец пришёл в клуб в 2016 году.

Появилась информация о будущем Гвардиолы