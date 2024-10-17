Погба отреагировал на ситуацию с Фергюсоном

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, выступающий за «Ювентус», высказался о ситуации с Алексом Фергюсоном.

Ранее стало известно, что руководство «красных дьяволов» больше не будет платить своему бывшему тренеру. Кроме того, боссы запретили ему появляться в раздевалке команды.

— Единственное, что я слышал, это то, что ему больше не будут платить. Сэр Алекс Фергюсон навсегда останется сэром Алексом Фергюсоном, — приводит слова Погба Sky Sports.

Напомним, шотландский специалист возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. В настоящий момент наставником английского гранда является нидерландский тренер Эрик тен Хаг.