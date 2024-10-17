Аморим отреагировал на информацию о переходе в «Манчестер Сити» на место Гвардиолы

Действующий контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2024/2025, и чемпионы Англии уже рассматривают кандидатов на случай ухода испанца. Появилась информация о том, что пост главного тренера «горожан» может занять Рубен Аморим из «Спортинга». Сам специалист дал комментарий на этот счёт.

«У нас с Угу Вианой разные пути. Его назначение в «Манчестер Сити» не означает, что тоже перехожу туда. У нас очень профессиональные отношения», - сказал Аморим CabineSport.

Ранее стало известно о том, что в 2025 году Угу Виана станет спортивным директором «Манчестер Сити».