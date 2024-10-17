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Месси и Роналду уступают по количеству голов самым дорогим футболистам мира

17 Октября 2024 • 17:24 Комментировать (1)

Авторитетное издание Transfermarkt обновило трансферные стоимости игроков. В лидерах остались те же, но их цена подросла и теперь достигает 200 млн евро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает адекватность трансферной стоимости игроков и сравнивает их статистические показатели с достижениями Криштиану Роналду и Лионеля Месси в том же возрасте.  

Пятёрка самых дорогих

Пятёрка самых дорогих игроков мирового футбола в настоящее время выглядит следующим образом:

Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», 24 года, 200 млн евро)

Винисиус Жуниор («Реал», 24 года, 200 млн евро)

Джуд Беллингем («Реал», 21 год, 180 млн евро)

Килиан Мбаппе («Реал», 25 лет, 180 млн евро)

Ламин Ямаль («Барселона», 17 лет, 150 млн евро)

В целом лидеры уже давно не меняются, лишь прибавляя в своей трансферной стоимости. В пятёрку лучших ворвался 17-летний Ямаль, который внёс существенный вклад в успех Испании на чемпионате Европы. Кроме того, трое игроков представляют мадридский «Реал». Заслуженно лучшая команда Старого Света, судя по победам в Лиге чемпионов в последние годы, имеет троих игроков на общую сумму 560 млн евро. Для сравнения, весь состав чемпиона Германии леверкузенского «Байера» оценивается в 634 млн евро.

Но для нашего анализа куда важнее возраст. 17 лет, 21 год и 25 лет. Именно эти отметки возьмём за ключевые и рассмотрим, чего к этому времени добились Лионель Месси и Криштиану Роналду.

«Позднее зажигание» Роналду и Месси

Ламин Ямаль к своим 17 годам установил несколько рекордов на взрослом уровне, а спустя несколько дней после своего 17-летия выиграл чемпионат Европы. Криштиану Роналду о таком мог только мечтать. Правда, результативность игроков примерно равна. У Ямаля восемь забитых мячей, у Криштиану пять. Но разница в том, что испанец один из голов забивал в полуфинале Евро, а португалец в этом возрасте отличался только в составе «Спортинга». У Месси статистика ещё хуже. Свой первый гол за основной состав «Барселоны» аргентинец забил в возрасте 17 лет 10 месяцев и 7 дней. Ямалю до этого момента ещё более полугода. Кроме того, в 17 лет ни Месси, ни Роналду ещё не дебютировали в составе своих национальных сборных.

К 21 году Месси и Роналду уже были известными футболистами и забили примерно одинаковое количество голов: 57 – у аргентинца и 52 гола у португальца соответственно. Среди современной пятёрки самых дорогих игроков 21 год уже исполнился Джуду Беллингему и на его счету 51 забитый мяч. С большой вероятностью, до своего 22-летия англичанин эту цифру увеличит. Оценивать трансферную стоимость не очень правомерно. 180 млн евро в 21 год Месси и Роналду не стоил никто, но и цифры тогдашних лидеров не были большими. Самым дорогим игроком в 2008 году (год 21-летия Месси) был Роналдиньо, чья трансферная стоимость оценивалась в 80 млн евро. Обратите внимание, что при равных показателях Беллингема, Месси и Роналду к 21 году их трансферная стоимость отличается в 3-5 раз, что говорит о заметном изменении финансовой политики футбольных клубов.

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В 2010 году Месси и Роналду были самыми дорогими игроками мира, имея стоимость в размере 90 и 100 млн евро. На тот момент аргентинцу исполнилось 23 года, а португальцу было уже 25 лет – примерно как трём из пяти самых дорогих игроков современности Эрлингу Холанну, Винисиусу и Килиану Мбаппе. Чтобы быть объективными, будем сравнивать именно по возрасту в 25 лет и французу. Мбаппе уже успел стать чемпионом мира, забить три гола в финале мундиаля и отличиться 290 раз! На один гол меньше к этому возрасту забил Месси (289 голов) и значительно меньше отличился Роналду (203 гола). Португалец вообще вышел на пик своей карьеры к 30-летию. Месси в 25 лет забивал по 75 голов за сезон. Отметим и норвежского голеадора Эрлинга Холанна, который имеет в своём активе 236 голов и если будет стабилен в своей результативности, то обгонит всех названных футболистов к 25 годам включительно с заметной разницей.

Сравнивая количество забитых голов по возрасту Ламина Ямаля, Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе с аналогичным показателем Месси и Роналду, в итоге имеем следующее: нынешние звёзды стоят как минимум в 2 раза дороже, но забивают чуть большее количество голов, нежели аргентинец и португалец к их возрасту.

Достижения Криштиану Роналду и Месси по возрасту

Возраст
Лионель Месси
Криштиану Роналду
17 лет

0 голов,

3 млн евро

5 голов

5 млн евро
21 год

57 голов,

55 млн евро

52 гола,

25 млн евро
25 лет

289 голов,

100 млн евро

203 гола,

90 млн евро

Константин ЛИЦИН

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Криштиану Роналду Лионель Месси Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эрлинг Холанн Джуд Беллингем Ламин Ямаль ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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euro foot
17 Октября 2024 в 17:49
Если бы не проблемы Барсы, то и Ямаль не фигурировал бы сейчас в этих списках.
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