Юран: «Родри больше всех заслужил «Золотой мяч»

Сергей Юран высказался о футболисте, который, по его мнению, больше всех заслуживает взять «Золотой мяч». Это хавбек сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.

«На мой взгляд, Родри больше всех заслужил «Золотой мяч». Испанская сборная и «Манчестер Сити» с ним и без него — это разные команды», - говорит Юран «Чемпионату».

Как добавил Юран, сборная Бразилии с Винисиусом сейчас ничего не выигрывает, а результаты национальных команд – это определяющий фактор.

Напомним, что Родри стал чемпионом Англии с «Манчестер Сити» по итогу прошлого сезона АПЛ, а после сборная Испании с ним в составе смогла завоевать золото на Евро-2024.