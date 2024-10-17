Всё идёт к тому, что следующим летом защитник Трент Александер-Арнольд сменит «Ливерпуль» на «Реал». Английский футболист может переехать в Мадрид на «Сантьяго Бернабеу» в статусе свободного агента.

Между тем, газета Marca вышла с заголовком о Тренте. «Ливерпуль» знает, что контракт не будет продлён», - говорится на первой странице.

Трент Александер-Арнольд является воспитанником академии «Ливерпуля». За первую команду «красных» защитник провёл 319 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 19 голов и 83 голевых паса на партнёров.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.