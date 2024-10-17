Тухель может вернуть в сборную Англии двух игроков

Новым главным тренером сборной Англии стал Томас Тухель – немец приступит к работе в начале 2025 года. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на The Sun, Тухель может вернуть в национальную команду двух игроков. Речь идёт о защитнике/полузащитнике Эрике Дайере и вингере Рахиме Стерлинге.

Эрик Дайер представляет «Баварию». В последний раз он вызывался в сборную Англии в марте 2023 года. Рахим Стерлинг из «Арсенала», в свою очередь, не ездил в лагерь национальной команды с чемпионата мира – 2022.

Добавим, что в настоящий момент со сборной Англии на временной основе работает Ли Карсли.